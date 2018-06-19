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15:29   19 Июня 2018
Россия
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Пломбир в вафельном стаканчике стал самым популярным мороженым ЧМ-2018

Пломбир в вафельном стаканчике стал самым популярным мороженым ЧМ-2018

Об этом заявил глава «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

Многие туристы приехали в Россию в связи с чемпионатом мира по футболу. Наивысшим спросом у иностранцев пользуется пломбир в вафельном стаканчике. 45% процентов продаж среди мороженого приходится именно на этот продукт. Только за 18 июня удалось продать 300 тонн товара, сообщает ФАН.

В Москве в летний период продается около 200 тонн пломбира в стаканчике.

Пломбир в вафельном стаканчике стал самым популярным мороженым ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня и завершится 15 июля. В первом матче сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во вторник, 19 июня, российские футболисты сыграют со спортсменами из Египта. Начало матча — в девять вечера по московскому времени.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #общество #чм #мороженое #чм 2018 #пломбир в стаканчике
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