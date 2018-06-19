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15:28   19 Июня 2018
Россия
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Набиуллина: ЦБ санирует только системно значимые банки

Набиуллина: ЦБ санирует только системно значимые банки

Центральный банк России намерен применять механизм санации только к системно значимым финансовым организациям. Об заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, санация позволила регулятору защитить восемь миллионов клиентов банков, и сотни тысяч предприятий и компаний. Набиуллина подчеркнула, что к механизму санации Центробанк прибегает очень редко, пишет издание «Прайм».

По данным экспертов ЦБ, санация финансовых организаций позволила предотвратить потерю почти трех триллионов рублей только в 2017 году. Совокупный убыток санируемых банков составил 1,6 триллионов рублей.

Как ранее сообщал регулятор, прибыль банковского сектора в России снизилась на 19% до 527 миллиардов рублей за январь-май текущего года. Специалисты ЦБ уверены: главная причина сокращения прибыли —  в сохраняющихся последствиях прошлогодних санаций крупных игроков рынка. Кроме того, участникам рынка пришлось снизить количество средств, выделяемых на кредитование бизнеса и столкнуться с оттоком вкладов на фоне продолжающегося падения ставок.

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Автор: Надежда Егорова
#набиуллина #цб #санации
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