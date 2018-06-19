Турция получит 21 июня два истребителя F-35

Конгресс США пытался заблокировать поставки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Анкаре, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция получит два истребителя F-35 в четверг, 21 июня. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation подтвердила, что Вашингтон передаст первые два F-35 турецкой стороне. Церемония состоится в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Анкара хочет получить 100 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 год, предусматривающий блокировку поставок F-35 Турции, если Анкара закупит российскую противовоздушную и противоракетную оборону С-400.