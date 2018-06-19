Турция получит 21 июня два истребителя F-35
Конгресс США пытался заблокировать поставки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Анкаре, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Турция получит два истребителя F-35 в четверг, 21 июня. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation подтвердила, что Вашингтон передаст первые два F-35 турецкой стороне. Церемония состоится в городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Анкара хочет получить 100 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 год, предусматривающий блокировку поставок F-35 Турции, если Анкара закупит российскую противовоздушную и противоракетную оборону С-400.
Doezns of members of House of Representatives are calling on Def. Sec. James Mattis to halt June.21st delivery of F-35 jets to Turkey, citing "collective punishment" of Turkish society by President #Erdogan. pic.twitter.com/KMo2EUb220— Namo Abdulla (@namo_abdulla) June 15, 2018