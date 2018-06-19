Не представлено доказательств: Косачев об обвинениях в адрес РФ в нарушении ДРСМД

Сенат Конгресса США бездоказательно обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Во вторник американский сенат принял свой вариант оборонного бюджета США. Документ, в частности, содержит статью, в которой отмечается, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить участие в ДРСМД из-за якобы невыполнения договора Россией.