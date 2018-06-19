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15:13   19 Июня 2018
Россия
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Захарова проведет очередной брифинг 20 июня в пресс-центре Самары

Захарова проведет очередной брифинг 20 июня в пресс-центре Самары

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступит в полдень по московскому времени.

Захарова проведет брифинг в Городском мультимедийном пресс-центре Самары в формате видеоконференеции в среду, 20 июня. Очередную пресс-конференцию посветят текущим внешнеполитическим вопросам.

 

Мария Владимировна неоднократно проводила выездные брифинги в российских городах. Захарова выступала во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе, Ялте и Керчи.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #брифинг #самара #мид россии
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