Захарова проведет очередной брифинг 20 июня в пресс-центре Самары
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступит в полдень по московскому времени.
Захарова проведет брифинг в Городском мультимедийном пресс-центре Самары в формате видеоконференеции в среду, 20 июня. Очередную пресс-конференцию посветят текущим внешнеполитическим вопросам.
Смотрите #онлайн 20 июня в 12.00 МСК Брифинг пройдет в Городском мультимедийном пресс-центре г.Самара ????https://t.co/9G7iUHmLxB ????https://t.co/Y4BheOWg6g ????https://t.co/punj6E01WK ????https://t.co/lzjttHQQLD pic.twitter.com/Re7JvXwmV2— МИД России ???????? (@MID_RF) June 18, 2018
Мария Владимировна неоднократно проводила выездные брифинги в российских городах. Захарова выступала во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе, Ялте и Керчи.