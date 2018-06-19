Захарова проведет очередной брифинг 20 июня в пресс-центре Самары

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступит в полдень по московскому времени.

Захарова проведет брифинг в Городском мультимедийном пресс-центре Самары в формате видеоконференеции в среду, 20 июня. Очередную пресс-конференцию посветят текущим внешнеполитическим вопросам.

Мария Владимировна неоднократно проводила выездные брифинги в российских городах. Захарова выступала во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе, Ялте и Керчи.