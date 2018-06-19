Си Цзиньпин высоко оценил саммит США и КНДР в Сингапуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели очень важную встречу и смогли достичь консенсуса, объяснил председатель КНР Си Цзиньпин.

Во вторник, 19 июня, северокорейский лидер с супругой прибыл в Пекин. Он останется в китайской столице до 20 июня. Сразу по прилете Ким Чен Ын отправился на встречу с китайским председателем, где поднял тему прошедшего саммита Пхеньяна и Вашингтона.

КНДР и США смогли достичь принципиального консенсуса по денуклеаризации и установлению продолжительного мира на Корейском полуострове. Китай высоко оценивает этот результат, подчеркнул Цзиньпин.

Ким Чен Ын и Трамп встретились 12 июня в Сингапуре и обсудили условия полного ядерного разоружения КНДР, а также шаги по нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. По окончании переговоров стороны подписали двусторонний документ.