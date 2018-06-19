Путин прибыл на заседание Госсовета Союзного государства в Минск

В Минске российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Также глава РФ поучаствует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Вполне возможно, что политики побеседуют перед началом совещания, а после заседания сделают заявление для прессы.

На сессии госсовета планируется обсудить девять вопросов. Основной из них — ратификация документа о приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие годы.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что президент побеседует с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Планируются полноценные переговоры, которые займут целый день. По итогам встречи политики подпишут совместные документы. Также Путин и Ин сделают заявление для журналистов.