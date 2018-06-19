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15:15   19 Июня 2018
Россия
45

Туроператоры назвали самые дешевые направления отдыха на море в начале июля

Туроператоры назвали самые дешевые направления отдыха на море в начале июля

Ассоциация туроператоров поделилась, где дешевле всего отдыхать в начале июля этого года.

На первом месте среди курортов оказался город Сочи. Это единственный российский курорт, у которого наблюдается снижение минимальной стоимости недельного отдыха на двоих с перелетом по сравнению с концом июня. Таким образом, отдохнуть там стоит 22 тысячи 600 рублей в среднем. Недорого провести отпуск и в Крыму — 23 тысячи 600 рублей. Отдых на полуострове подешевел на восемь тысяч рублей. Это два самых доступных направления в летнем сезоне.

Туроператоры назвали самые дешевые направления отдыха на море в начале июля

Третье место занимает Болгария — 29 тысяч рублей. Четвертое — Анапа (30 тысяч 700 рублей), которая подорожала на семь тысяч рублей.

Далее расположились другие заграничные курорты. Среди них Греция (35 150 рублей), Турция (39 800 рублей), Кипр (45 185 рублей), Черногория (46 600 рублей), Таиланд (60 925 рублей) и Тунис (66 400 рублей).

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Автор: Виктория Разумовская
#отдых #отпуск #лето #туроператоры #море
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