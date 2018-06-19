Умер украинский поэт Иван Драч

Известный украинский поэт Иван Драч умер в Феофании после тяжелой болезни на 81 году жизни. Его похоронят в родном селе Телиженцы, рядом с могилой его сына.

Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий на пленарном заседании парламента.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Драча.

«Ушёл в вечность Иван Драч. Он был одним из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, сценаристом, прозаиком, общественным деятелем. Но все эти категории слишком малы для личности такого масштаба. Прежде всего, он был Человеком с большой буквы, который тонко чувствовал Украину и её душу. Приношу искренние соболезнования родным и близким Ивана Фёдоровича. Вечная память», — написал украинский лидер на странице в Facebook.

В годы СССР Драч считался одним из лидеров диссидентского движения на Украине. После распада Советского союза трижды избирался депутатом Верховной Рады.

Именно он предложил внести в текст проекта Декларации о суверенитете Украины тезис о нейтральном статусе страны. Ему также принадлежит знаменитое высказывание — «Еврей в Украине должен жить лучше, чем в Израиле, русский в Украине должен жить лучше, чем в России».