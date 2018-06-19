Власти Афганистана призвали «Талибан»* к мирным переговорам

Глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла призвал лидеров радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начать мирные переговоры после согласия на временное перемирие в стране. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Абдулла во время визита в Италию заявил, что, объявив режим прекращения огня, правительство страны выразило готовность к миру, и талибы откликнулись, согласившись на временное перемирие. По словам афганского премьера, реакция «Талибана» показала, что обе стороны заинтересованы в прекращении кровопролития. Он выразил надежду, что талибы ответят на требования народа» и призыв правительства национального единства к миру и приступят к переговорам.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном одностороннем перемирии с талибами в связи с окончанием священного месяца Рамадан и празднования Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. В ответ радикалы также заявили о прекращении огня на три дня. В минувшую субботу власти страны уже объявили о продлении перемирия на десять дней, однако «Талибан» заявил, что не намерен поддерживать эту инициативу.

* «Талибан» — радикальное исламистское движение, признано террористическим, запрещено в России.