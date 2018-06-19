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14:56   19 Июня 2018
Россия
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Разгонять облака ради финала ЧМ-2018 в Москве не будут

Разгонять облака ради финала ЧМ-2018 в Москве не будут

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Москва не будет разгонять облака над городом в день финала чемпионата мира по футболу. 

Он поделился, что, как правило, на погоду в столице могут воздействовать только три дня в году: 9 мая, 12 июня (День России) и День города. Эта процедура крайне затратная, планируется она заблаговременно. 

Напомним, финал мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники». А уже сегодня, 19 июня, сборная России встретится со сборной Египта на стадионе «Санкт-Петербург». Игра начнется в 21.00.

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Автор: Виктория Разумовская
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