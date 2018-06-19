Россия, Турция и Иран не собираются подписывать документы на встрече в Женеве — СМИ

Ничего подобного не запланировано, пишет во вторник ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Страны-гаранты перемирия в Сирии - Турция, Россия и Иран - проводят консультации в Женеве с понедельника, 18 июня. Вначале высокопоставленные представители трех государств по-отдельности встретились со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Сейчас проводятся совместные обсуждения. Главной темой переговоров является создание сирийского конституционного комитета.

Фактически в Женеве проводится выездная встреча «астанинского формата». Только если в Астане обсуждаются в основном военные вопросы, сейчас участники переговоров сосредоточены на политической повестке дня.

Российскую сторону на встрече представляют спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.