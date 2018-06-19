«Единая Россия» поддержала изменение закона стратегического планирования РФ

Внесение изменений в закон «О стратегическом планировании в РФ» сочли правильным решением в партии «Единая Россия», депутаты намерены поддержать проект и способствовать обязательной публикации прогнозов социально-экономического развития регионами РФ.

Обсуждение инициативы состоялось во вторник, 19 июня, во главе с первым замруководителем фракции Виктором Кидяевым, сообщает пресс-служба «Единой России».

Замглавы заявил, что законопроект, предусматривающий изменения в законе «О стратегическом планировании в РФ», сможет создать условия общественного контроля за планами регионов на долгосрочный и среднесрочный период. Помимо этого Кидяев считает важным, что россияне смогут внести предложения или сделать замечания по содержанию отчета. Таким образом, госорганы будут тщательно прорабатывать документ с прогнозами и планирование станет четким.

Одним из авторов проекта выступил депутат Леонид Черкесов, он рассказал, что изменения закона необходимы для ликвидации недостатков в работе регионов. В качестве примера политик привел статистику регионов о потребности иностранных специалистов. Также Черкесов отметил, что множество пунктов не указывается при составлении прогнозов, поэтому проект предусматривает обязательные разделы планирования. Например, прогноз развития субъекта, благодаря этой графе будет легче соблюдать баланс трудовых ресурсов, включая запрос на иностранных работников.