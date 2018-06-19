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14:45   19 Июня 2018
Весь мир
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Премьер Турции анонсировал создание новых зон безопасности на севере САР

Премьер Турции анонсировал создание новых зон безопасности на севере САР

Турецкие власти намерены организовать новые зоны безопасности на северном направлении Сирии, где находятся курдские боевики из отрядов «Сил народной самообороны» (YPG) и «Демократического союза» (SDF).

Глава правительства Турции Бинали Йылдырым рассказал, что послужило причиной соответствующего решения. По его словам, террористы SDF и YPG укрепляют позиции в северных районах САР при помощи США. В сирийских районах Айн-эль-Араб, Эль-Камышлы и Хасека курдские формирования проявляют особую активность. Именно эти территории турецкое правительство рассматривает для создания зон безопасности.

Премьер Турции анонсировал создание новых зон безопасности на севере САР

Напомним, турецкий Генштб ВС анонсировал, что на переговорах с американской стороной было заключено соглашение о выводе вооруженных курдских отрядов из сирийского города Манбидж. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео 4 июня. Итогом встречи стала дорожная карта отхода террористов YPG из города.

Премьер Турции анонсировал создание новых зон безопасности на севере САР

В Турции опасаются, что курды могут взять под контроль многокилометровую зону на сирийско-турецкой границе. Боевики вооруженных формирований оперативно восстанавливают силы после каждого противостояния, в этом, невзирая на все договоренности с Турцией, им помогает американская сторона.

Премьер Турции анонсировал создание новых зон безопасности на севере САР

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Автор: Екатерина Розина
#сша #сирия #турция #курды #политика #террористы #общество #весь мир
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