Путин встретится с президентом Южной Кореи в Москве

Мун Чжэ Ин прилетит в Москву в рамках официального визита, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин пообщается с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Состоятся переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи президенты подпишут совместные документы и сделают заявления для журналистов.

«Действительно, будет целый рабочий день с президентом», — заключил Песков.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявлял, что президент Южной Кореи выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, 21 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ отмечал, что Путин и Мун Чжэ Ин обсудят реализацию трехсторонних проектов Москва-Сеул-Пхеньян.