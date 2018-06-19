Мы в соц.сетях:
Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

 Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ
Умер украинский поэт Иван Драч

Умер украинский поэт Иван Драч

 Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов
Турция получит 21 июня два истребителя F-35

Турция получит 21 июня два истребителя F-35

 Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак
Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

 Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ
Умер украинский поэт Иван Драч

Умер украинский поэт Иван Драч

 Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов
Турция получит 21 июня два истребителя F-35

Турция получит 21 июня два истребителя F-35

 Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак
14:45   19 Июня 2018
Весь мир
40

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин и его супруга во вторник встретили председателя и первую леди КНДР в Доме народных собраний, сообщает Центральное телевидение Китая.

Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 19-20 июня посетит Пекин с рабочим визитом. Во вторник глава КНДР прилетел в китайскую столицу на личном самолете, после чего отправился в правительственную резиденцию Дяоюйтай. Там он проведет переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых обсудит с тем недавний саммит Северной Кореи и США.

Встреча Ким Чен Ына с американским лидером Дональдом Трампом состоялась 12 июня в Сингапуре. Стороны обсудили условия полного ядерного разоружения КНДР и шаги по нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам переговоров лидеры подписали двусторонний документ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #си цзиньпин #кндр #политика #китай #ким чен ын #новости
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
1325
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
272
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
143
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
156
Самое читаемое
Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

 Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ