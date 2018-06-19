Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин и его супруга во вторник встретили председателя и первую леди КНДР в Доме народных собраний, сообщает Центральное телевидение Китая.

Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 19-20 июня посетит Пекин с рабочим визитом. Во вторник глава КНДР прилетел в китайскую столицу на личном самолете, после чего отправился в правительственную резиденцию Дяоюйтай. Там он проведет переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых обсудит с тем недавний саммит Северной Кореи и США.

Встреча Ким Чен Ына с американским лидером Дональдом Трампом состоялась 12 июня в Сингапуре. Стороны обсудили условия полного ядерного разоружения КНДР и шаги по нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам переговоров лидеры подписали двусторонний документ.