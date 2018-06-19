Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не изменит судебного решения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение российских деятелей культуры с просьбой о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

По его словам, общественный резонанс никак не может повлиять на судебное решение, а процедуру помилования может инициировать только сам осужденный.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно комментировал дело Сенцова и ответил на все вопросы.

Олег Сенцов — украинский режиссер, задержанный сотрудниками российских правоохранительных органов весной 2014 года в Крыму, после присоединения полуострова к России. Его подозревали в террористической деятельности. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам тюремного заключения. Сенцов вину не признал и объявил себя политзаключенным.

В поддержку режиссера выступили представители международных правозащитных и кинематографических организаций.