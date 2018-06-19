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14:37   19 Июня 2018
Весь мир
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Дамаск выступил против присутствия ВС США и Турции в Манбидже

Дамаск выступил против присутствия ВС США и Турции в Манбидже

Сирийские власти категорически против присутствия турецких и американских вооруженных сил в окрестностях города Манбидж на севере страны. Об этом заявили в МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются продолжением агрессии против суверенитета Сирии, против единства и мира на ее территории.

Кроме того, дипломаты расценивают ситуацию в Мабидже как вопиющее нарушение резолюций ООН. Министерство также потребовало от международного сообщество осудить обе страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #турция #политика #вс #агрессия
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