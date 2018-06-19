Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Решение о повышении пенсий принял глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Соответствующий указ уже подписан.

Пенсии жителей региона вырастут с 1 июля текущего года. Текст документа опубликован на официальном сайте главы ДНР.

С середины лета 2014 года Киев прекратил платить пенсии и зарплаты бюджетникам из Донбасса. Получать деньги могут лишь те, кто имеет регистрацию на подконтрольных Украине территориях. С апреля следующего года администрация ДНР и ЛНР стала сама платить деньги пенсионерам, а месяц спустя зарплаты получили бюджетники.