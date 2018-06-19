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14:44   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Решение о повышении пенсий принял глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Соответствующий указ уже подписан.

Пенсии жителей региона вырастут с 1 июля текущего года. Текст документа опубликован на официальном сайте главы ДНР.

С середины лета 2014 года Киев прекратил платить пенсии и зарплаты бюджетникам из Донбасса. Получать деньги могут лишь те, кто имеет регистрацию на подконтрольных Украине территориях. С апреля следующего года администрация ДНР и ЛНР стала сама платить деньги пенсионерам, а месяц спустя зарплаты получили бюджетники.

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Автор: Павел Никифоров
#донбасс #украина #днр #политика #весь мир #пенсии в днр
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