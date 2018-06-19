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14:32   19 Июня 2018
Россия
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Набиуллина: Инфляция в России находится на уровне 2,5 процента

Набиуллина: Инфляция в России находится на уровне 2,5 процента

Глава Центробанка выступила на заседании в Госдуме. В частности, речь шла об инфляции и грядущем изменении ставки НДС.

По ее словам, в настоящее время уровень инфляции составляет 2,5%. Она добавила, что Россия сможет «достаточно спокойно пройти момент изменения НДС».

Ранее там же выступал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что Минфин прогнозирует в следующем году инфляцию на уровне 4—4,5%.

В начале июня в Банке России заявили, что инфляция в стране может достигнуть отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #набиуллина #центробанк #инфляция
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