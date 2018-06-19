Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол

Российский дипломат Андрей Карлов обладал выдающимися человеческими качествами, заявил посол Турции в Москве Хюсейн Дириоз.

По его словам, убитый в Анкаре посол РФ внес большой вклад в укрепление российско-турецкой дружбы. Карлов был не только ценным дипломатом, но и высоким профессионалом, добавил Дириоз на открытии выставки «Андрей Карлов. Путь в бессмертие».

«Он был моим другом и другом Турции», — сказал посол.

Посол Турции в РФ отметил, что Андрей Геннадьевич вкладывал огромные усилия для развития контактов Москвы и Анкары, особенно в тяжелый период двусторонних отношений. Карлова убили, чтобы навредить российско-турецкому диалогу, считает Дириоз.