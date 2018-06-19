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14:36   19 Июня 2018
Россия
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Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол

Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол

Российский дипломат Андрей Карлов обладал выдающимися человеческими качествами, заявил посол Турции в Москве Хюсейн Дириоз.

Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол

По его словам, убитый в Анкаре посол РФ внес большой вклад в укрепление российско-турецкой дружбы. Карлов был не только ценным дипломатом, но и высоким профессионалом, добавил Дириоз на открытии выставки «Андрей Карлов. Путь в бессмертие».

«Он был моим другом и другом Турции»,  — сказал посол.

Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол

Посол Турции в РФ отметил, что Андрей Геннадьевич вкладывал огромные усилия для развития контактов Москвы и Анкары, особенно в тяжелый период двусторонних отношений. Карлова убили, чтобы навредить российско-турецкому диалогу, считает Дириоз.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #карлов #гд #выставка #дириоз
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