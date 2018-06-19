Вклад Карлова в укрепление дружбы Турции с РФ сложно переоценить — посол
Российский дипломат Андрей Карлов обладал выдающимися человеческими качествами, заявил посол Турции в Москве Хюсейн Дириоз.
По его словам, убитый в Анкаре посол РФ внес большой вклад в укрепление российско-турецкой дружбы. Карлов был не только ценным дипломатом, но и высоким профессионалом, добавил Дириоз на открытии выставки «Андрей Карлов. Путь в бессмертие».
«Он был моим другом и другом Турции», — сказал посол.
Посол Турции в РФ отметил, что Андрей Геннадьевич вкладывал огромные усилия для развития контактов Москвы и Анкары, особенно в тяжелый период двусторонних отношений. Карлова убили, чтобы навредить российско-турецкому диалогу, считает Дириоз.
В ГД открылась выставка "Андрей Карлов. Путь в бессмертие". Экспозиция посвящена памяти дипломата, убитого 19 декабря 2016 года в Анкаре. pic.twitter.com/5bUqTaGAPa— Государственная Дума (@dumagovru) June 19, 2018