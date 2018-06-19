Ребенок утонул в озере под Сыктывкаром

Вблизи от поселка Максаковка под Сыктывкаром располагается озеро, которое местные жители прозвали Кирпичным. В нем накануне вечером утонула 13-летняя девочка. Ее подругу удалось спасти.

Об этом пишет «Комсомольская правда в Коми». Инцидент произошел недалеко от заброшенного кирпичного завода. Две подруги решили искупаться в озере около 18.20. Примерно в 18.32 скорая помощь приняла вызов — «утонул ребенок». Через десять минут бригада была уже на месте. Как только медики прибыли, местные жители принесли спасенную 13-летнюю девочку. Очевидцы рассказывали, что после того, как ее вытащили из воды, она около минуты не дышала. Ребенка удалось откачать. После оказания первой помощи ее отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Спустя несколько часов из озера вытащили тело второго ребенка — девочки 2004 года рождения. Ее нашли недалеко от места происшествия. По словам местных жителей, в спасении участвовали все, кто оказался рядом.

В связи с трагедией под Сыктывкаром МЧС России настоятельно просит родителей приглядывать за своими детьми и не отпускать к водоемам одних.