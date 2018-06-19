Родину не продать даже за сало: Поклонская ответила Кравчуку

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что экс-главе Украины Леониду Кравчуку необходимо поверить в осознанность выбора крымчан в 2014 году.

Накануне Кравчук заявил, что Москва скоро сама отдаст полуостров Киеву, поскольку на Крым уходит слишком много денег. По мнению политика, Россия не справится с содержанием региона, как в 1954 году.

Поклонская в беседе с ФАН отметила, что подобные «предсказания» Кравчука неактуальны. Они лишь показывают удаленность экс-президента Украины от понимания слова «родина». Родину нельзя ни купить, ни продать, даже за сало, считает депутат Госдумы. А Кравчук до сих пор не может осознать, что жители Крыма в 2014 году сделали осознанный выбор в вопросе самоопределения.

Также Поклонская сделала собственное предсказание о нынешней украинской власти. Депутат считает, что западным партнерам Украины в скором времени надоест оплачивать «безбедную жизнь» политиков, после чего Киеву придется ответить перед гражданам страны. Поклонская хочет, чтобы этот день наступил поскорее и украинцы освободились бы от подобных «министров и президентов».