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14:21   19 Июня 2018
Россия
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Родину не продать даже за сало: Поклонская ответила Кравчуку

Родину не продать даже за сало: Поклонская ответила Кравчуку

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что экс-главе Украины Леониду Кравчуку необходимо поверить в осознанность выбора крымчан в 2014 году.

Накануне Кравчук заявил, что Москва скоро сама отдаст полуостров Киеву, поскольку на Крым уходит слишком много денег. По мнению политика, Россия не справится с содержанием региона, как в 1954 году.

Поклонская в беседе с ФАН отметила, что подобные «предсказания» Кравчука неактуальны. Они лишь показывают удаленность экс-президента Украины от понимания слова «родина». Родину нельзя ни купить, ни продать, даже за сало, считает депутат Госдумы. А Кравчук до сих пор не может осознать, что жители Крыма в 2014 году сделали осознанный выбор в вопросе самоопределения.

Родину не продать даже за сало: Поклонская ответила Кравчуку

Также Поклонская сделала собственное предсказание о нынешней украинской власти. Депутат считает, что западным партнерам Украины в скором времени надоест оплачивать «безбедную жизнь» политиков, после чего Киеву придется ответить перед гражданам страны. Поклонская хочет, чтобы этот день наступил поскорее и украинцы освободились бы от подобных «министров и президентов».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #крым #политика #поклонская #кравчук
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