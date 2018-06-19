Лимонов: Пенсионеры «накостыляют» Навальному на митинге 1 июля

Стремясь добиться власти любыми путями, Алексей Навальный, очевидно, забыл, что именно пенсионеры больше остальных поддерживают действующее руководство России.

Блогер ранее объявил о проведении в российских городах 1 июля митингов против пенсионной реформы. Навального возмутило решение правительства РФ повысить пенсионный возраст. Он захотел «защитить» пожилых россиян.

Но в действительности его интересуют не пенсионеры, а возможность получить их поддержку в будущем, чтобы, наконец, возглавить страну, пишет председатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Навальный просто «подворовывает» чужие политические идеи, надеясь, что в этот раз «проканает».

Однако Алексей, видимо, забыл, что указанные пенсионеры являются самыми преданными избирателями нынешнего руководства. И Кремль любит их и защищает. Тем более, что пенсионная реформа неминуема и необходима. Она направлена на повышение благосостояния пожилого населения РФ.

Кабмин РФ передал на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста: для мужчин - до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Реформу планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.