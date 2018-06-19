Мы в соц.сетях:
Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

 Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России
Умер украинский поэт Иван Драч

Умер украинский поэт Иван Драч

 Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов
Турция получит 21 июня два истребителя F-35

Турция получит 21 июня два истребителя F-35

 Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак
Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

 Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России
Умер украинский поэт Иван Драч

Умер украинский поэт Иван Драч

 Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов

Пенсии жителей ДНР вырастут на 10 процентов
Турция получит 21 июня два истребителя F-35

Турция получит 21 июня два истребителя F-35

 Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак
14:25   19 Июня 2018
Россия
59

Лимонов: Пенсионеры «накостыляют» Навальному на митинге 1 июля

Лимонов: Пенсионеры «накостыляют» Навальному на митинге 1 июля

Стремясь добиться власти любыми путями, Алексей Навальный, очевидно, забыл, что именно пенсионеры больше остальных поддерживают действующее руководство России.

Блогер ранее объявил о проведении в российских городах 1 июля митингов против пенсионной реформы. Навального возмутило решение правительства РФ повысить пенсионный возраст. Он захотел «защитить» пожилых россиян.

Но в действительности его интересуют не пенсионеры, а возможность получить их поддержку в будущем, чтобы, наконец, возглавить страну, пишет председатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Навальный просто «подворовывает» чужие политические идеи, надеясь, что в этот раз «проканает».

Однако Алексей, видимо, забыл, что указанные пенсионеры являются самыми преданными избирателями нынешнего руководства. И Кремль любит их и защищает. Тем более, что пенсионная реформа неминуема и необходима. Она направлена на повышение благосостояния пожилого населения РФ.

Кабмин РФ передал на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста: для мужчин - до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Реформу планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #политика #лимонов #навальный #пенсионная реформа #пенсионный возраст
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
1325
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
272
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
145
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
156
Самое читаемое
Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

 Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ