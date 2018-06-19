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14:06   19 Июня 2018
Весь мир
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Макрон пожурил подростка за фразу «как дела, Ману?»

Макрон пожурил подростка за фразу «как дела, Ману?»

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал подростка за неуважительное обращение к себе и посоветовал корректно вести себя на официальной церемонии. Об этом сообщает издание Liberation.

В понедельник во Франции проходила церемония по случаю 78-й годовщины речи Шарля де Голля 18 июня 1940 года, которая дала толчок для движения Сопротивления во время Второй мировой войны.

В конце мероприятия Макрон направился пожать руки присутствовавших на церемонии французов, в том числе школьников. Один из них крикнул президенту:

«Как дела, Ману?»

Макрон ответил подростку, что тот может валять дурака, но в этот день исполняют «Марсельезу» и «Песню партизан», и призвал обращаться к нему «господин президент».

Позднее французский лидер прокомментировал в своем микроблоге в Twitter этот случай. Он написал, что уважение — «это минимум в Республике, особенно 18 июня».

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Автор: Вячеслав Каширин
#франция #политика #весь мир #макрон
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