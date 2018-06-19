ФАС: Ежедневный мониторинг показывает спад цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики проводят ежедневную проверку статистики стоимости на топливо, по их данным цены снижаются.

В антимонопольной службе рассказали, что в начале первых дней июня рост стоимости на бензин продолжался, однако со второй недели месяца сохраняется спад цен.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин подчеркнул, что ранее мониторинг проводился лишь раз в неделю, но после возникновения топливного кризиса, анализ проводится ежедневно.

Он добавил, что в данный момент ситуация стабилизируется.

Напомним, на прошлой неделе рост цен на бензин снизился в 12 раз.