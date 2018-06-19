Госдума утвердила закон об отмене плановых проверок в сфере рекламы

Закон принят в третьем и окончательном чтении, инициированным правительством РФ. Законопроект предлагает отменить проверки в рекламной сфере.

В содержании документа говорится о том, что плановые проверки антимонопольных органов в сфере рекламы необходимо упразднить, поскольку анализ устаревшей рекламы, на которую не поступало жалоб не требуется.

Закон предлагает установить два основания для проведения внеплановой проверки: во-первых, публикации СМИ о нарушении обязательных требований, во-вторых, аргументированное представление антимонопольной службы. Таким образом, по сообщению о нарушениях органы не обязаны уведомлять юридическое лицо о внеплановой выездной проверке по факту несоблюдения правил.