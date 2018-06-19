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14:01   19 Июня 2018
Россия
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Японская принцесса посетила Саранск на ЧМ-2018

Японская принцесса посетила Саранск на ЧМ-2018

Последний визит представителя японской императорской династии в Россию состоялся сто лет назад.

Такамодо пробудет в Саранске всего один день, и уже 20 июня вернется в Японию. За сутки она намерена посетить футбольный матч, а также поучаствовать в ряде культурных мероприятий, организованных властями республики Мордовия.

Японская сборная также сыграет с Сенегалом в Екатеринбурге 24 июня и с Польшей в Волгограде 28 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #япония #чм #чм2018 #такамодо
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