Совфед: Протесты шахтеров в Киеве «взорвут» ситуацию

Более двух тысяч шахтеров, ветеранов войны в Афганистане, и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вышли к зданию украинского парламента с требованием отмены монетизации льгот.

Митингующие прорвали оцепление и пытаются ворваться в здание.

Член Совета Федерации России, глава правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал волнения ожидаемыми и подчеркнул, что Киев не понимает политических последствий решения об отмене льгот. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По его словам, огромные долги киевских властей перед международными финансовыми организациями неизбежно приводят к ущемлению социальных льгот и пособий. Клинцевич уверен: уменьшение расходов на социальные нужды «взорвет» ситуацию на Украине.

Политик добавил, что терпение граждан на исходе и в позитивные перемены почти никто не верит. Несмотря на усиление блока спецслужб и создание национальных батальонов, люди продолжают выходить на стихийные митинги, отметил Клинцевич.

Он считает, что правительство вскоре прибегнет к репрессиям в отношении участников протестных акций.

«Виктор Янукович запретил разгонять «Евромайдан», а новая власть объявит митингующих сепаратистами и обвинит во всем русских.» — считает сенатор.

По его мнению, кризис на Украине — следствие продуманной политики западных стран, цель которой — создание дополнительных сложностей для российской стороны. Украина должна выйти и сложившейся ситуации самостоятельно, резюмировал политик.