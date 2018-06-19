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14:30   19 Июня 2018
Россия
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Совфед: Протесты шахтеров в Киеве «взорвут» ситуацию

Совфед: Протесты шахтеров в Киеве «взорвут» ситуацию

Более двух тысяч шахтеров, ветеранов войны в Афганистане, и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вышли к зданию украинского парламента с требованием отмены монетизации льгот.

Митингующие прорвали оцепление и пытаются ворваться в здание. 

Член Совета Федерации России, глава правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал волнения ожидаемыми и подчеркнул, что Киев не понимает политических последствий решения об отмене льгот. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. 

По его словам, огромные долги киевских властей перед международными финансовыми организациями неизбежно приводят к ущемлению социальных льгот и пособий. Клинцевич уверен: уменьшение расходов на социальные нужды «взорвет» ситуацию на Украине.

Политик добавил, что терпение граждан на исходе и в позитивные перемены почти никто не верит. Несмотря на усиление блока спецслужб и создание национальных батальонов, люди продолжают выходить на стихийные митинги, отметил Клинцевич.

Он считает, что правительство вскоре прибегнет к репрессиям в отношении участников протестных акций.

«Виктор Янукович запретил разгонять «Евромайдан», а новая власть объявит митингующих сепаратистами и обвинит во всем русских.» — считает сенатор.

По его мнению, кризис на Украине — следствие продуманной политики западных стран, цель которой — создание дополнительных сложностей для российской стороны. Украина должна выйти и сложившейся ситуации самостоятельно, резюмировал политик.

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Автор: Надежда Егорова
#украина #совфед #протесты
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