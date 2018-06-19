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14:07   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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РФ направила Латвии список невъездных лиц в ответ на принятие «закона Магнитского»

РФ направила Латвии список невъездных лиц в ответ на принятие «закона Магнитского»

Латвийское правительство получило от российских коллег список граждан, которым запрещено въезжать на территорию в РФ. Меры приняты в связи с принятием Ригой аналога американского «закона Магнитского».

В МИД Латвии уточнили, что список обнародован не будет. Тех, кого он коснется, известят лично. Во внешнеполитическом ведомстве страны не удивлены таким поворотом событий. Там подчеркнули, что подобный шаг со стороны России «не направлен на улучшение двусторонних отношений». 

Напомним, в феврале Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам. Такие же законы приняли власти Литвы и Эстонии. В МИД РФ заявили, что без ответа подобные действия не останутся. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #латвия #политика #акт магнитского
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