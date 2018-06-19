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13:41   19 Июня 2018
Россия
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Двенадцать бесплатных поездов доставят болельщиков в Петербург на матч РФ — Египет

Двенадцать бесплатных поездов доставят болельщиков в Петербург на матч РФ — Египет

АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 РФ» направила 12 бесплатных поездов общей вместимостью 8,5 тысячи пассажиров для доставки болельщиков на игру сборных России и Египта, которая состоится сегодня в Петербурге.

В сообщении дирекции говорится, что поезда будут прибывать из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.  Их примут три вокзала: Московский, Витебский и Ладожский.

Среди поездов пять двухэтажных, шесть одноэтажных и один «Сапсан». После матча 11 бесплатных поездов (все те же, кроме «Сапсана») развезут болельщиков обратно — до Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. В среду в Москве состоится матч между Португалией и Марокко, в Казани — между Испанией и Ираном.

Для бесплатной перевозки болельщиков и аккредитованных FIFA журналистов в рамках организации Чемпионата мира задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест. Всего, по данным дирекции, болельщики из 158 стран забронировали 90% билетов на бесплатные поезда на игры группового турнира и 68% — на поездки этапа плей-офф.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #болельщики #чм-2018 #общество #чм 2018 #чм2018
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