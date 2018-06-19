Более 700 обращений поступило в Роспотребнадзор по ЧМ-2018

Специальная горячая линия у ведомства появилась в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. За месяц работы получено 750 обращений болельщиков, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Основные вопросы — соблюдение прав потребителя при покупке сувениров или гостиничных услуг. На эту тему говорили 42% дозвонившихся. Сюда же можно отнести вопросы по транспортным и туристическим услугам, реализации билетов.

Чаще всего в Роспотребнадзор звонят из Москвы и Санкт-Петербурга. Также поступают звонки из регионов, которые не принимают матчи.

Специальная горячая линия начала работать 15 мая. Окончание работы — 15 августа.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. Во вторник, 19 июня, пройдет матч Россия-Египет. Начало в 21.00 по Москве.