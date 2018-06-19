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Бред сумасшедшего. Аксенов ответил на слова Кравчука об отказе России от Крыма

Москва никогда не отдаст полуостров Киеву, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Украинской правде» заявил, что Россия в будущем может добровольно «вернуть» регион. Дело в том, объяснил он, что Крым требует колоссальных расходов, с которыми россияне якобы справиться не способны. Более того, Москва может устать от международного давления.

Глава полуострова назвал слова экс-лидера Украины бредом сумасшедшего. Он указал, что такого никогда не случится, а заявление украинца не достойно даже комментария.

Похожее мнение ранее высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Красчук размечтался, и это Украине стоило отдать Крым добровольно еще в 1991 году.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #политика #новости #аксенов #кравчук
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