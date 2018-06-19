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13:42   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Около Верховной рады пострадали двое полицейских во время столкновений

Около Верховной рады пострадали двое полицейских во время столкновений

Митинг в центре Киева закончился травмами правоохранителей. При столкновении с демонстрантами пострадали двое полицейских, сообщает глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Шахтеры и ветераны Афганской войны и силовых структур провели совместную акцию протеста. Митингующие выразили недовольство отсутвием льгот и зарплат. Они потребовали принять закон о восстановления надлежащих пенсий и льгот экс-силовикам и афганцем, а также увеличить финансирование угольной промышленности. За мероприятием наблюдали правоохранители, в итоге произошло столкновение с демонстрантами и пострадали представители правоохранительных служб. 

Около Верховной рады пострадали двое полицейских во время столкновений

Один участник акции арестован за применение слезоточивого газа.

Вскоре к шахтерам и ветеранам вышла вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Дипломат призвала к мирным переговорам и пригласила лидеров акции к диалогу, после этого беспорядки прекратились.

Оба полицейских госпитализированы, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #киев #политика #митинг #верховная рада #общество #весь мир
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