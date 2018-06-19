«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве во вторник

Гидрометцентр предупредил жителей столицы о сильном ветре и грозах 19 июня.

По данным специалистов 19 июня в Москве и области ожидается переменная облачность, кратковременные осадки, и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 24-26 градусов.

В ближайшие дни погода в столице будет теплой, добавили в Гидрометцентре. 20 июня воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы собирается к 2020 году направить более 574 миллионов рублей учреждениям Росгидромета для модернизации системы штормового предупреждения.