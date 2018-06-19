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13:50   19 Июня 2018
Россия
48

Минкомсвязь РФ запустит приложение «Госуслуги Бизнес» 

Минкомсвязь РФ запустит приложение «Госуслуги Бизнес» 

Сервис предназначен для юридических лиц и предпринимателей. Помимо приложения «Госуслуги Бизнес» россияне смогут воспользоваться обновленным личным кабинетом на Едином портале госуслуг.

Благодаря приложению «Госуслуги Бизнес» можно легко узнать о всех проверках органов контроля и надзора. Также здесь можно увидеть штрафы, которые выписаны на зарегистрированный на компанию транспорт. Приложение позволяет записаться на прием в прокуратуру, подать туда обращение и следить за его обработкой. Кроме того, здесь можно направить уведомление в Росгвардию об осуществлении детективной и охранной деятельности.

Вход в приложение можно осуществить через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Оно будет доступно для владельцев гаджетов и на iOS, и на Android.

Все эти возможности доступны и в обновленном лично кабинете на Едином портале госуслуг. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #бизнес #ип #госуслуги
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