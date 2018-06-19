СКР снял подозрения с полицейского Сухова — Журавлев

На этот раз справедливость восторжествовала, написал в Twitter председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Депутат Государственной думы Журавлев в октябре 2017 года направлял генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос по поводу ареста столичного полицейского Михаила Сухова. Правоохранитель обезвредил вооруженного хулигана, который сначала напал на трех человек, а потом на полицейского. Однако Сухова обвинили в превышении служебных полномочий, возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

И вот благодаря нашему взаимодействию с адвокатом Железниковым, а также широкому общественному резонансу Михаил Сухов наконец-то вне подозрений. На этот раз справедливость восторжествовала! — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) June 19, 2018

Председатель партии «Родина» отметил, что сотрудник МВД Михаил Сухов добросовестно выполнил служебный долг и рисковал собственной жизнью. Журавлев считает, что «дело Сухова» должно стать прорывным в российской правоприменительной практике, чтобы обеспечить свободу действий другим добросовестным и отважным людям, которые не боятся защищать граждан.