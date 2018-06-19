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13:37   19 Июня 2018
Россия
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СКР снял подозрения с полицейского Сухова — Журавлев

СКР снял подозрения с полицейского Сухова — Журавлев

На этот раз справедливость восторжествовала, написал в Twitter председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Депутат Государственной думы Журавлев в октябре 2017 года направлял генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос по поводу ареста столичного полицейского Михаила Сухова. Правоохранитель обезвредил вооруженного хулигана, который сначала напал на трех человек, а потом на полицейского. Однако Сухова обвинили в превышении служебных полномочий, возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

 

Председатель партии «Родина» отметил, что сотрудник МВД Михаил Сухов добросовестно выполнил служебный долг и рисковал собственной жизнью. Журавлев считает, что «дело Сухова» должно стать прорывным в российской правоприменительной практике, чтобы обеспечить свободу действий другим добросовестным и отважным людям, которые не боятся защищать граждан.

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Автор: Анатолий Кубарев
#родина #журавлев #скр #сухов
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