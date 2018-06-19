Госдума во втором чтении приняла проект о реорганизации «Почты России»

Финальное чтение документа назначено на 21 июня.

Проект о реорганизации «Почты России» предполагает перевод оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Ко второму чтению документ дополнили поправками, соответствующими Федеральному закону «О почтовой связи». Речь идет, прежде всего, о терминологии, принципах деятельности общества, порядке оформления имущественных прав создаваемого общества, а также согласованности предлагаемых процедур с отраслевым законодательством.

Согласно внесенным корректировкам, Совету Федерации, Госдуме и общероссийскому профсоюзу разрешается предлагать Кабмину по одному кандидату в совет директором оператора. Кроме того, дату принятия решения по реорганизации установили на 1 октября текущего года.