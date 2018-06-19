Стычки митингующих с полицией начались у Верховной рады в Киеве

Более двух тысяч шахтеров и представителей ветеранских организаций вышли на митинг к зданию парламента Украины. Участники протестных акций требуют отменить монетизацию льгот.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», митингующие снесли ограждения и прорвались к зданию парламента.

Сейчас несколько сотен участников протестных акций столпились у входа в Верховную Раду, где произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. По данным агенства, пострадал минимум один полицейский. Однако пресс-служба киевской полиции информацию о задержанных и пострадавших не подтвердила.

В то же время, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», на площади перед парламентом происходят стычки, полицейские применяют специальные средства, протестующие кидают в правоохранителей бутылки.

Граждане, вышедшие на протестную акцию, требуют сохранить льготы, выделить дополнительные средства средства на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат, вернуть долги по зарплатам.