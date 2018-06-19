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 Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»

Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»
13:27   19 Июня 2018
Весь мир
54

Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»

Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»

Глава Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письмо с предупреждением.

Маск считает, что в организации появился «диверсант», который изменил код внутренних систем и передавал информацию третьим лицам. Издание подтвердило подлинность письма.

В тексте отмечается, что сотрудник пошел на подобное из-за того, что ему не дали повышения. Маск подчеркнул, что «диверсант» сознался в содеянном. Глава компании считает, что не все так просто, и саботаж мог быть интересен брокерам с Уолл Стрит и конкурентам из автоконцернов. Традиционные заводы-производители нередко изменяли информацию о вредных выбросах автомобилей, поэтому Маск не исключает, что такие предприятия готовы пойти и на другие хитрости.

Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»

Руководитель Tesla выслал еще одно письмо сотрудникам. Там он рассказал о пожаре на заводе компании, уже пятом с 2014 года. Маск призвал работников проявлять бдительность, поскольку считает, что у конкурентов есть все основания для остановки работы Tesla.

В планах у компании было нарастить производство Model 3 до пяти тысяч автомобилей в неделю. Срок — до конца 2017 года. Показателей достигнуть не удалось. Сейчас Tesla выпускает 3,5 тысячи машин в неделю.

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Автор: Павел Никифоров
#общество #весь мир #илон маск #tesla
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