Маск предупредил сотрудников Tesla о «диверсанте в компании»

Глава Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письмо с предупреждением.

Маск считает, что в организации появился «диверсант», который изменил код внутренних систем и передавал информацию третьим лицам. Издание подтвердило подлинность письма.

В тексте отмечается, что сотрудник пошел на подобное из-за того, что ему не дали повышения. Маск подчеркнул, что «диверсант» сознался в содеянном. Глава компании считает, что не все так просто, и саботаж мог быть интересен брокерам с Уолл Стрит и конкурентам из автоконцернов. Традиционные заводы-производители нередко изменяли информацию о вредных выбросах автомобилей, поэтому Маск не исключает, что такие предприятия готовы пойти и на другие хитрости.

Руководитель Tesla выслал еще одно письмо сотрудникам. Там он рассказал о пожаре на заводе компании, уже пятом с 2014 года. Маск призвал работников проявлять бдительность, поскольку считает, что у конкурентов есть все основания для остановки работы Tesla.

В планах у компании было нарастить производство Model 3 до пяти тысяч автомобилей в неделю. Срок — до конца 2017 года. Показателей достигнуть не удалось. Сейчас Tesla выпускает 3,5 тысячи машин в неделю.