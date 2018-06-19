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13:13   19 Июня 2018
Россия
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Полиция штурмовала квартиру в Петербурге, где мужчина открыл стрельбу после обыска

Полиция штурмовала квартиру в Петербурге, где мужчина открыл стрельбу после обыска

Подозреваемый в убийстве и изготовлении оружия мужчина после обыска в его квартире выстрелил из карабина, никого не ранив, и приказал всем выйти. Во время штурма, по данным источника ИА «Политика сегодня», стрелок покончил собой.

Источник отметил, что в квартире находилась мать стрелявшего. Она выбежала на лестничную клетку, когда начался штурм.

Также известно, что мужчина открыл стрельбу после того, как ему позвонила жена и сказала, что на даче следователи «что-то нашли». Кроме того, есть информация о том, что в карете скорой помощи находится женщина с огнестрельным ранением.

Подробности уточняются.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #стрельба #чп
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