Полиция штурмовала квартиру в Петербурге, где мужчина открыл стрельбу после обыска

Подозреваемый в убийстве и изготовлении оружия мужчина после обыска в его квартире выстрелил из карабина, никого не ранив, и приказал всем выйти. Во время штурма, по данным источника ИА «Политика сегодня», стрелок покончил собой.

Источник отметил, что в квартире находилась мать стрелявшего. Она выбежала на лестничную клетку, когда начался штурм.

Также известно, что мужчина открыл стрельбу после того, как ему позвонила жена и сказала, что на даче следователи «что-то нашли». Кроме того, есть информация о том, что в карете скорой помощи находится женщина с огнестрельным ранением.

Подробности уточняются.