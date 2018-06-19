МИД РФ приветствует отмену учений Южной Кореи и США

Вашингтон и Сеул сделали шаг в правильном направлении, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По его словам, решение американских и южнокорейских властей приостановить подготовку к августовским военным учениям — правильное. Министерство иностранных дел РФ приветствует отмену военных учений США и Южной Кореи.

«Мы приветствуем это решение», — сказал Моргулов.

Министры обороны США и Южной Кореи отмечали, что военные учения состоятся, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп после встречи с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном призвал приостановить подготовку к «нецелесообразным и дорогостоящим» военным учениям с Южной Кореей.