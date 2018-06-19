МИД РФ приветствует отмену учений Южной Кореи и США
Вашингтон и Сеул сделали шаг в правильном направлении, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
По его словам, решение американских и южнокорейских властей приостановить подготовку к августовским военным учениям — правильное. Министерство иностранных дел РФ приветствует отмену военных учений США и Южной Кореи.
«Мы приветствуем это решение», — сказал Моргулов.
Министры обороны США и Южной Кореи отмечали, что военные учения состоятся, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп после встречи с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном призвал приостановить подготовку к «нецелесообразным и дорогостоящим» военным учениям с Южной Кореей.
There is no limit to what NoKo can achieve when it gives up its nuclear weapons and embraces commerce & engagement w/ the world. Chairman Kim has before him the opportunity to be remembered as the leader who ushered in a glorious new era of security & prosperity for his citizens! pic.twitter.com/Xbup4Zyz33— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018