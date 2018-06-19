Россия заняла третье место в рейтинге по уровню доступности газа для населения

Среди всех европейцев именно жители Люксембурга за первые шесть месяцев 2018 года могли купить больше всего газа на свои средние зарплаты. Россия в этом рейтинге заняла третью позицию.

В среднем житель Люксембурга может приобрести около 8,4 тысячи кубометров газа в месяц. Авторы рейтинга объяснили, что в стране довольно низкие цены на газ, а средняя зарплата наоборот одна из самых высоких в Европе.

Россию обогнал Казахстан, заняв второе место. Тут средний житель может себе позволить 7,4 тысячи кубометров газа. В Казахстане самые низкие цены на газ из всех стран, рассмотренных в рейтинге.

Россияне же могут купить порядка 6,4 тысячи кубометров газа в месяц.

В конце оказалась Молдова (749 кубометров газа). Компанию ей составили Болгария, Сербия, Португалия и Украина.