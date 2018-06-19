Вышинского переведут в киевское СИЗО

Там руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский встретится с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, рассказала уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она уточнила, что все договоренности с органами, ответственными за переправку журналиста в Киев, уже состоялись. Служба безопасности Украины, под следствием которой находится дело Вышинского, уже дала свое согласие. Сопроводят обвиняемого в столицу сотрудники украинского МВД.

Киев сделал все возможное, чтобы сделать визит российского омбудсмена Татьяны Москальковой максимально комфортными и сократить ее перемещения по стране, подчеркнула Денисова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин по телефону договорились допустить к заключенным в РФ и на Украине омбудсменом двух стран. Денисова посетила Москву в среду, 13 июня. А Москалькова только готовится к своей поездке в Киев.