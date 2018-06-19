Моргулов: СБ ООН пока не обсуждает снятия санкций с КНДР

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов считает, что обсуждение проблемы возможно при позитивной динамике в решении вопроса о ядерном разоружении Корейского полуострова.

Моргулов заявил об этом в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай». Слова замглавы привели РИА Новости.

США в августе этого года собирались провести военные учения с Южной Кореей. Представитель Пентагона сообщала, что в итоге тренировки приостановлены, однако, в районе Тихого океана не отменялись. Также Вашингтон проведет запланированные учения с Токио.