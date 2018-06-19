Сенат США не указ. Анкара не откажется от покупки российских С-400

Власти Турции не намерены отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

В понедельник сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год. Документом предусматривается прекращение участия Турции в программе производства истребителя пятого поколения F-35. Решение было принято в связи с намерением Анкары закупить российские С-400.

Турецкий дипломат сказал, что «создание искусственных кризисов — это в стиле Запада».

«Они там думают, что когда хотят, могут продавать, а когда не хотят — могут не продавать, — сказал Чавушоглу. —Турция вышла из этой системы взаимоотношений. В соответствии с какими законами вы собираетесь ввести санкции за покупку российских ЗРК? Мы их купили и закроем эту тему. Это неправильный подход, который ведет к кризису отношений».

По словам министра, Анкара ранее перечислила США средства по программе F-35. Первая поставка самолетов должна быть осуществлена 21 июня.

Он отметил, что правильно было бы «сесть и поговорить, обсудить проблемы»:

«Мы не вели себя неуважительно к кому-либо. Гарантируем, что покупка С-400 не принесет вреда НАТО».

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара сожалеет о решении американского сената, но способна найти альтернативные решения для пополнения своих военно-воздушных сил.