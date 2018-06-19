Ушаков: Пока нет договоренностей по поводу встречи Путина и Ким Чен Ына

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российская и северокорейская стороны пока не договорились о возможном визите в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Путину письменное послание от Ким Чен Ына. В Кремле отметили, что в послании не говорится о встрече двух лидеров. В нем речь идет о том, что две страны намереваются дальше поддерживать контакты, в частности на высшем уровне.

Сам российский лидер также подтвердил, что его северокорейский коллега приглашен в Россию. Многие СМИ писали, что площадкой для саммита может стать Восточный экономический форум.

Что касается визитов российских политиков, то в сентябре в КНДР полетит вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а в октябре — делегация депутатов из Госдумы.