МВД упростит процедуру получения российского гражданства

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что ведомство начало процедуру упрощения получения российского гражданства. Это будет касаться беженцев из Украины в первую очередь.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Зубова, первые предложения будут представлены в скором времени. Новые меры будут касаться украинцев, которые вынуждены бежать из-за «невозможных условий» жизни и тех, кто хочет вернуться жить в Россию из других стран.

Ранее во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин предложил упростить процедуру получения гражданства.