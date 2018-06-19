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 Госдума утвердила закон об отмене плановых проверок в сфере рекламы

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12:34   19 Июня 2018
Россия
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МВД упростит процедуру получения российского гражданства

МВД упростит процедуру получения российского гражданства

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что ведомство начало процедуру упрощения получения российского гражданства. Это будет касаться беженцев из Украины в первую очередь. 

Об этом пишет ТАСС.

По словам Зубова, первые предложения будут представлены в скором времени. Новые меры будут касаться украинцев, которые вынуждены бежать из-за «невозможных условий» жизни и тех, кто хочет вернуться жить в Россию из других стран.

Ранее во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин предложил упростить процедуру получения гражданства.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мвд #гражданство #общество
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