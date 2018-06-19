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13:27   19 Июня 2018
Весь мир
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Археологи нашли «Землю богов» в Африке

Археологи нашли «Землю богов» в Африке

Археологи обнаружили доказательство морских и сухопутных походов фараонов Нового Царства в Центральную и Южную Африку. Польская экспедиция обнаружила рисунки африканских птиц в храме царицы Хатшепсут, соощает пресс-служба Польской академии наук.

Специалисты обнаружили единственные рисунки птицы-секретаря(Sagittarius serpentarius) в египетском храме, эти диковинные животные считались «сокровищем», поэтому были привезены с «Земли богов» страны Пунт в Египет, рассказал руководитель экспедиции в Дейр-эль-Бахри Филип Татерка.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Древний Египет изучал территории далеко за пределами собственных границ, исследователи отправлялись в походы вместе с войсками и осваивали территорию Ливии, Нубии и Синая, морские путешествия также были не чужды для египтян. Многие историки утверждают, что их корабли могли достичь мыса Доброй Надежды для изучения большей части Африканского побережья.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Одна из самых масштабных экспедиций была развернута во времена правления царицы Хатшепсут. Тогда древние египтяне решили попасть в страну, которую называли колыбелью египетских богов, исчезнувшую цивилизацию Пунт. Именно там они нашли благовония,черную краску для глаз, слоновую кость, рабов,золото и ручных обезьян.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Пунт оказался богатой землей, самым главным приобретением стало черное дерево. Египтянам удалось наладить торговые отношения с местными обитателями, поэтому перечисленные и многие другие находки стали востребованным продуктом для Древнего Египта.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Однако точные географические координаты древней цивилизации были утеряны, ученые до сих пор не могли установить ее нахождение, описание «Земли богов» и ее жителей указывало на то, что страна находилась в Африке. Однако записи о фауне Пунта говорили обратное: территория располагалась у берегов Красного моря, на Синайском полуострове.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Польским археологам посчастливилось найти ключ к этой загадке. Серия выбитых в камне рисунков, на которых изображены птички-секретари, редкие представители африканских саванн были обнаружены у стен храма Хатшепсут в Луксоре, где по легенде посажены ростки подаренного правителями Пунта миррового дерева. Вид секретарей до сих пор сохранился и, как и раньше, обитает в африканских саваннах. Ученые подтвердили гипотезу археологов, пернатые водятся исключительно в центральной и южной части Африки и не встречаются на территории Синая и Аравийского полуострова. Таким образом, расположение древней цивилизации становится ясным.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

Польская экспедиция обнаруживала фрагменты таких рисунков и ранее, но из-за повреждений орнитологи не могли точно определить вид птиц. Последняя находка отлично сохранилась и теперь можно с уверенностью говорить и о породе пернатых, и о географическом расположении Пунта, который находился все же в Восточной или даже Южной Африке.

Арехологи нашли «Землю богов» в Африке

 

 

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Автор: Екатерина Розина
#наука #африка #весь мир #ученые #археологи #раскопки #древний египет #птица-секретарь #пунт #земля богов
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