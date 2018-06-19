Археологи нашли «Землю богов» в Африке

Археологи обнаружили доказательство морских и сухопутных походов фараонов Нового Царства в Центральную и Южную Африку. Польская экспедиция обнаружила рисунки африканских птиц в храме царицы Хатшепсут, соощает пресс-служба Польской академии наук.

Специалисты обнаружили единственные рисунки птицы-секретаря(Sagittarius serpentarius) в египетском храме, эти диковинные животные считались «сокровищем», поэтому были привезены с «Земли богов» страны Пунт в Египет, рассказал руководитель экспедиции в Дейр-эль-Бахри Филип Татерка.

Древний Египет изучал территории далеко за пределами собственных границ, исследователи отправлялись в походы вместе с войсками и осваивали территорию Ливии, Нубии и Синая, морские путешествия также были не чужды для египтян. Многие историки утверждают, что их корабли могли достичь мыса Доброй Надежды для изучения большей части Африканского побережья.

Одна из самых масштабных экспедиций была развернута во времена правления царицы Хатшепсут. Тогда древние египтяне решили попасть в страну, которую называли колыбелью египетских богов, исчезнувшую цивилизацию Пунт. Именно там они нашли благовония,черную краску для глаз, слоновую кость, рабов,золото и ручных обезьян.

Пунт оказался богатой землей, самым главным приобретением стало черное дерево. Египтянам удалось наладить торговые отношения с местными обитателями, поэтому перечисленные и многие другие находки стали востребованным продуктом для Древнего Египта.

Однако точные географические координаты древней цивилизации были утеряны, ученые до сих пор не могли установить ее нахождение, описание «Земли богов» и ее жителей указывало на то, что страна находилась в Африке. Однако записи о фауне Пунта говорили обратное: территория располагалась у берегов Красного моря, на Синайском полуострове.

Польским археологам посчастливилось найти ключ к этой загадке. Серия выбитых в камне рисунков, на которых изображены птички-секретари, редкие представители африканских саванн были обнаружены у стен храма Хатшепсут в Луксоре, где по легенде посажены ростки подаренного правителями Пунта миррового дерева. Вид секретарей до сих пор сохранился и, как и раньше, обитает в африканских саваннах. Ученые подтвердили гипотезу археологов, пернатые водятся исключительно в центральной и южной части Африки и не встречаются на территории Синая и Аравийского полуострова. Таким образом, расположение древней цивилизации становится ясным.

Польская экспедиция обнаруживала фрагменты таких рисунков и ранее, но из-за повреждений орнитологи не могли точно определить вид птиц. Последняя находка отлично сохранилась и теперь можно с уверенностью говорить и о породе пернатых, и о географическом расположении Пунта, который находился все же в Восточной или даже Южной Африке.