Американская компания выкупила пермских роботов

Производитель светодиодных ламп US Lighting Group выкупил эксклюзивные права у пермского производителя автономных сервисных роботов Promobot.

По информации российской компании, USLG заплатил 600 тысяч долларов (примерно 38 миллионов рублей) за право продавать пермских роботов в США. Американская компания сделала предзаказ на сумму 56 миллионов долларов. Promobot сделает более двух тысяч роботов.

«Контракт заключили на пять лет», — говорится в релизе пермского производителя.

USLG откроет в Кливленде, штат Огайо, сервисный центр, производственную линию электроники и комплектующих для Promobot. Пермские роботы трудятся в 12 странах. Работают администраторами, музейными гидами, промоутерами.