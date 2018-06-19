Американская компания выкупила пермских роботов
Производитель светодиодных ламп US Lighting Group выкупил эксклюзивные права у пермского производителя автономных сервисных роботов Promobot.
По информации российской компании, USLG заплатил 600 тысяч долларов (примерно 38 миллионов рублей) за право продавать пермских роботов в США. Американская компания сделала предзаказ на сумму 56 миллионов долларов. Promobot сделает более двух тысяч роботов.
«Контракт заключили на пять лет», — говорится в релизе пермского производителя.
USLG откроет в Кливленде, штат Огайо, сервисный центр, производственную линию электроники и комплектующих для Promobot. Пермские роботы трудятся в 12 странах. Работают администраторами, музейными гидами, промоутерами.
Promobot was introduced to top management from Baltimore Airport The robot traveled around the airport in test mode, communicated with passengers and even danced pic.twitter.com/y5uqSSJphO— promobot (@promobot) June 18, 2018